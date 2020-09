Tras despido de Televisa y dura enfermedad, querida actriz queda en la ruina y hace esto para sobrevivir

View this post on Instagram

La actriz de comedia #BettinaSalazar, quien es recordada por su participaciu00f3n en u2018Sabadazou2019, se recupera de cu00e1ncer y por falta de trabajo vende manzanas azucaradas. Bettina participu00f3 por mucho tiempo en ese programa sabatino, y gustaba mucho uno de sus personajes llamado u2018Olga Sanau2019, y como la mayoru00eda de los artistas, su trabajo se ha visto afectado por la pandemia, por lo que tuvo que buscar otra manera de obtener ingresos, y se le ocurriu00f3 vender manzanas azucaradas. u201cLe estamos echando ganasu201d, comentu00f3 al programa u2018De Primera Manou2019. La comediante se recupera de cu00e1ncer de mama: u201cEstoy tomando una pastilla indicada por 5 au00f1os, ya me falta au00f1o y medio, pero afecta mucho al hu00edgadou201d. Tambiu00e9n Bettina dijo que estu00e1 cuidando mucho de su dieta y sus hu00e1bitos pues teme que el cu00e1ncer luego invada el u00fatero y ovarios, por lo que no descarta extirpu00e1rselos. Vu00eda: #labotana