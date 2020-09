Tras fracaso en 'Enamorándonos', Penélope Menchaca vuelve a 'VLA' y humilla a 'Hoy'

View this post on Instagram

u00a1Nuestros queridos @menchaca.oficial y @sergesepulveda continu00faan en el zu00f3calo capitalino para traernos todos los detalles del gran #DesfileMilitar! ud83dude4cud83cudffbud83cudf8aud83cudf89ud83dudcfaud83cuddf2ud83cuddfd#VLA