Devastado, actor de Televisa se despide de sus padres con desgarrador mensaje: "Con el alma rota"

Me despido con mucha fortaleza y demasiado orgulloso de tener unos padres como uds! ahora estau0301n juntos ayer te despediste de mi mamau0301 vi tu alma en mi casa se que estau0301n juntos mis amores se fueron tomados de la mano y mi papau0301 como siempre ahiu0301 te estaba esperando a que te fueras con el, hoy afronto su partida de la manera mas hermosa con la que uds me ensenu0303aron y es la de amar de ser bueno y sobre todo siempre creer en dios tener fe y ser fuerte...solo nosotros sabemos como se siente esta despedida no les digo a dios les digo hasta pronto mis viejos hermosos siempre en mi alma y en cada parte de mi ser ldescansen en paz ud83eudd32ud83cudffb #ENPAZYSINDRAMAS