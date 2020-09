Integrante de 'Guerreros 2020' aclara si estuvo involucrado en polémica riña

View this post on Instagram

ud83cuddf2ud83cuddfdu2764ufe0fProducto elaborado 100% en Mu00e9xicou2764ufe0fud83cuddf2ud83cuddfd Viva Mu00e9xico si seu00f1or!!ud83dudd25ud83cuddf2ud83cuddfdud83cudf7eud83cudf89ud83dudc0d