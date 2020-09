Tras abrupto despido y triunfo en Televisa, Héctor Sandarti habla de su salida de Telemundo: "Fue un shock"

Ciudad de México.- Durante El Almuerzo con Caro el querido conductor de Un Minuto Para Ganar VIP, Héctor Sandarti, se sinceró con Carolina Sandoval y confesó que se sintió en "shock" ante el abrupto despido de Telemundo, agradeciendo que Televisa le diera la oportunidad de regresar y de triunfar con ellos en cuestión de rating.

El conductor confesó que él y su familia estaban muy bien instalados, que él estaba sumamente feliz de estar en Un Nuevo Día y nunca se esperó que fuera a ser despedido, por lo que fue una enorme sorpresa y fue muy afortunado de que casi de inmediato la televisora San Ángel le hablara para trabajar con ellos.

Me están cerrando un ciclo que yo no pensaba cerrar… Yo no me fui con ningún proyecto nuevo, sí me cayó trabajo al día siguiente, pero realmente yo lo único que hice, Carolina, y creo que también te pasó a ti, fue ser congruente con lo que estaba sintiendo de la manera en que se me presentó", explicó.