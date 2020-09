Kunno regresa con todo a redes sociales luego de anunciar su retiro entre lágrimas

Ciudad de México.- El influencer, Kunno, sorprendió a sus seguidores al reaparecer en redes sociales, luego de que el hace cuatro días anunciara su retiro definitivo de ellas.

Y es que al no soportar las fuertes críticas por vender saludos personalizados a mil 200 pesos, el regiomontano tomó la iniciativa de alejarse de Internet, con su famoso personaje.

Fue por medio de Instagram donde mandó un importante mensaje a sus seguidores, asegurando que ha renacido para ayudar a otras personas.

Renací. Aunque fue poco tiempo para mí fue suficiente. Conecté conmigo. Reencontré mi propósito: brillar y ayudar a otros a salir de la oscuridad. Me desvíe. Me equivoqué. Y aunque sé que no muchos me perdonarán, ni que estarán de acuerdo con lo que hago, digo y soy, pido perdón, agradezco y sepan que evolucioné. Gracias por su incondicional amor y apoyo en todo", escribió.