Tras perder exclusividad con Televisa y vender hamburguesas, actriz estrena show ¿en TV Azteca?

No tengo palabras para expresar lo #feliz que me siento al ver un #sueu00f1o mu00e1s materializado, @isfelburgersvi #isfelburgers Hoy quiero agradecer especialmente a mi esposo @rb7802. Gracias amor, por siempre tomarme de la mano e impulsarme para seguir adelante. Gracias por tus extraordinarias ideas, tu visu00f3n, pasiu00f3n, entrega, entereza, dedicaciu00f3n, ejecuciu00f3n, fortaleza, esfuerzo, apapacho, apoyo, protecciu00f3n, pero sobre todo Gracias por el amor que imprimes en todo lo quu00e9 haces y compartes a mi lado. #teamo #familia #esposos #hamburgesa #restaurante