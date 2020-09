Exactriz de Televisa acusa a Chabelo de acoso durante audición: "Un rapidín y estás al ire"

Ciudad de México.- Alexandra Beffer, conductora y exactriz de Televisa, recientemente realizó unas polémicas declaraciones en las que acusa a Chabelo de haberla acosado durante una audición para participar en uno de sus programas, donde le hizo propuestas grotescas como "un rapidín".

Beffer aseguró que desde que era una niña admiraba a Xavier López, nombre real de Chabelo, incluso que cuando tenía 8 años en un centro de convivencia familiar en Chapultepec lo tuvo frente a frente, pero este no era el "amigo de todos los niños" pues asegura la maltrato dejándola totalmente decepcionado de él que era su ídolo.

No podía creer que lo tenía cerca, pero tristemente se portó muy grosero conmigo, Me dijo ‘Pin… escuela piojosa, lárgate de aquí, no me estés chin…’", afirmó la conductora.

Pero ese no fue su único encuentro desagradable, pues en el año de 1995 se presentó al casting para estar en el programa La Cuchufleta, organizado por él, durante el cual afirma que al presentar las fotos que le piden el tomó su mano y le dijo que ella podía estar al aire si tenían relaciones.

Me preguntó cuán importante era para mi regresar a la televisión, le dije que era muy importante, porque tenía la preparación necesaria en el medio y que sería un privilegio para mí trabajar con él, y me respondió: ‘De ti depende regresar; un rapidín y estás al aire’", recordó Beffer.

Tras esto afirma que salió corriendo de ahí llorando por la indignación, después fue hacia su esposo e hijo de 3 años que la esperaban en una sala, afirmando que no le dijo nada a él o a alguien más, pero ahora que ha decidido hablar afirma que no es para difamar sino que es lo que ocurrió y no le importa su Chabelo se molesta o no.

Puede ser que Chabelo se moleste, sé que es una persona famosa e importante, pero hay libertad de expresión y no estoy inventando ni difamando. Repito, esto me pasó a mí, a Alexandra Beffer, y si el señor se indigna, pues no debió haber actuado así conmigo porque se exponía a que algún día yo lo ventilara”, finalizó la actriz.

Fuente: Radio Fórmula