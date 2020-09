Conductor de 'Al Rojo Vivo' manda fuerte mensaje al reemplazo de María Celeste; fans no lo perdonan

Miami, Florida.- Rodner Figueroa, famoso conductor del noticiero de Telemundo, Al Rojo Vivo, saltó a la polémica, luego de que le hiciera un mensaje bien intencionado a su nueva compañera, Rebeka Smith, donde le daba la bienvenida al equipo de trabajo.

Sin embargo, hubo quienes se tomaron a mal las palabras de Rodner para mal, pues muchos asumieron e interpretaron que estaba haciendo una comparación a su excompañera, María Celeste Arrarás.

Ante dicha publicación, los fans tanto del programa, como de María Celeste se manifestaron y criticaron las palabras del presentador venezolano.

No obstante, al verse acusado por miles, Rodner decidió aclarar las cosas, señalando que nunca se refirió a su excompañera y que, por el contrario, señaló tenerle bastante aprecio, por lo que nunca se expresaría mal de ella.

Esto no tiene nada que ver con María Celeste. Si así lo viste entiendo de donde viene el malentendido, pero no me arrepiento de haber escrito lo que escribí porque es la verdad y mi conciencia está tranquila. Yo soy responsable de lo que digo más no de lo que tú intérpretes, o mejor dicho malinterpretes. Pero qué lástima que no puedas ver el comentario por lo que es, un simple halago a una nueva compañera", escribió Rodner.