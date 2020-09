"Yo la quiero mucho": Montserrat Oliver desmiente las declaraciones de Niurka

Ciudad de México.- La famosa vedette cubana, Niurka Marcos, logró obtener el foco de atención, luego de que fuese invitada al programa de Montse & Joe, pero todo acabó mal tras ciertas diferencias con la conductora Montserrat Oliver.

A pesar de que el pleito apuntaba a que no pasaría a mayores, Niurka recientemente apareció en redes sociales con un video donde arremetió contra la presentadora.

No obstante, durante su reciente encuentro con los medios, Montse habló un poco sobre lo sucedido, negando que existieran problemas con la famosa actriz y bailarina, pues señaló que ni siquiera supo bien que fue lo que pasó.

Ni supe we, pero creo que se fuscó un poco, pero no, yo la quiero mucho", dijo Montserrat.

Después, sobre el hecho de que Niurka abandonó el programa al que había sido invitada, mencionó que se fue pero que había acabado con la mesa de snacks.

Se fue, pero se llevó toda la mesa de dulces, muy enojada no estaba porque si no se hubiera llevado toda la mesa de dulces… no, no es cierto", dijo en tono de broma.