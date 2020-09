¿Hubo romance? Camila Cabello habla de su especial relación con J Balvin: "No me sentía sola"

Estados Unidos.- La querida y talentosa cantante cubanoamericana, Camila Cabello, ha hablado sobre la especial relación que tiene con el famoso reggaetonero, J Balvin, al rendirle homenaje al ser nombrado como una de las personas más influyentes en el mundo, ¿acaso hubo un romance entre ello?

Cabello fue la encargada de dedicar el tributo personalizado a José Osorio Balvin al figurar en la reviste Time como una de las 100 personas más influyentes en el mundo, siendo uno de los cinco latinos dentro de esta, donde ella confesó que sentía una conexión con él pues la ayudo en sus momentos de "ansiedad extrema" y depresión.

Recuerdo haber estallado en llanto porque ya no me sentía sola, sorprendida de que alguien que estaba logrando cosas tan increíbles todavía fuera lo suficientemente vulnerable y valiente para compartir eso con el mundo. Si hay algo que me encantaría que todos supieran sobre él, es esto: José siempre ha sido tan humilde, trabajador y amable, y siempre tan agradecido y amable”, expresó Camila sobre él.