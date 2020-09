¿Igualita a la mamá? Romina, la atrevida hija de Niurka, impacta al bailar y modelar de esta forma

Ciudad de México.- Romina Marcos, la guapa hija de la talentosa y controversial vedette cubana, Niurka Marcos, causó gran revuelo y alboroto en redes sociales al compartir una enloquecedora grabación en la que aparece luciendo su espectacular e inigualable belleza en un encantador 'outfit' deportivo.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, que la hija de la bailarina publicó el sensacional video en el que se le aprecia posando cautivadoramente a la cámara mientras se luce al modelar su pancita y las imperfecciones de su cuerpo, con lo que sin duda dejo enamorado a más de uno.

Me di cuenta de que lo que hago por mi cuerpo es porque lo amo, no para encajar en ningún lado. Es porque lo acepto y lo amo. En lo personal me da mucha paz ver este tipo de videos porque me sacan de la idea errónea del cuerpo perfecto que impone la sociedad".