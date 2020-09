¡A lo Livia Brito! Irina Baeva es acosada por reportero de Telemundo y obligada a dar entrevista

Ciudad de México.- La hermosa y exitosa actriz, Irina Baeva, causó gran revuelo y alboroto en redes sociales luego de que compartiera una impactante serie de grabaciones en las que aparece mostrando como fue víctima de acoso por parte de un reportero de Suelta la Sopa y Telemundo.

Fue a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, que la guapa intérprete publicó los videos en los que se le aprecia discutiendo con el paparazzi y pidiéndole que la deje tranquila, ya que este tenía más de media hora siguiéndola por todo el parque al que fue a hacer ejercicio.

No se va, no me deja en paz, ya me están ayudando algunas personas aquí".