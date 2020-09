¿Adiós Chapoy? Tras 23 años en 'Ventaneando', Bisogno se une a 'VLA' y redes explotan

Ciudad de México.- El polémico conductor de Ventaneando, Daniel Bisogno, se presentó este viernes por la mañana en el foro de Venga la Alegría y causó furor, aunque solo acudió de visita.

Bisogno, quien tiene 23 años al aire en el programa de espectáculos de TV Azteca liderado por Pati Chapoy, acudió al matutino para participar en el concurso El Gran Chef, donde compitió con Anette Cuburu.

En la competencia de cocina, tuvieron que enfrentarse para cocinar unas enmoladas en solo tres minutos, con el chef Gerardo Vázquez Lugo como juez. El segmento fue conducido por el chef Mariano Sandoval.

Bisogno, fiel a su sentido del humor, no paraba de hacer reír a la audiencia con sus comentarios y su irreverencia, aunque también fue criticado por algunos por no tomar en serio la competencia, la mayoría aplaudieron su visita al foro.

No me hace cintura este delantal, pero si me lo aprietan se me sale como mantecada de arriba", dijo Daniel, desatando risas entre los presentes.