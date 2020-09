Curvy deleita pupilas al lucirse en tremendo baile desde su cocina: "Qué bárbara"

Ciudad de México.- La reconocida y alegre conductora de Venga la Alegría, Zelma Cherem, mayormente conocida como Curvy, causó gran revuelo y alboroto en redes sociales luego de que compartiera una grabación en la que aparece haciendo derroche de su espectacular e increíble belleza.

A post shared by Zelma Cherem #curvyzelma (@curvyzelma) on Sep 22, 2020 at 5:38pm PDT

View this post on Instagram

Te podría interesar: ¡Sale del aire! Tras traicionar a TV Azteca, Televisa despide a querida coach de 'La Voz'

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, que la polémica presentadora publicó el video en el que se le aprecia posando cautivadoramente a la cámara mientras presume sus mejores pasos de baile, con lo que sin duda dejó encantado a más de uno.

Me voy enterando que la canción es íbamos a la molienda. Trazzz no me lo esperaba no lo veía venir@lindacherem amo estos momentos contigo aunque me odies por subir este video en fachosas".