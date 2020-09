Sin trabajo, en la ruina y enferma, actriz de Televisa hace esto para obtener su medicina

Ciudad de México.- Recientemente el periodista de espectáculos, Álex Kaffie, reveló que una actriz de Televisa tuvo que recurrir a medidas desesperadas para obtener su medicina ya que se encuentra enferma, en la ruina y sin trabajo.

Kaffie no mencionó quien era la mujer en cuestión, señalando que ella le confesó está difícil situación por la que pasa para reconocer el increíble gesto que tuvieron con ella para poder apoyarla en esta crisis por la que está pasando actualmente.

El periodista reveló que la actriz le confesó que Paul Stanley, el cómico conductor de Hoy, le ayudó para que pudiera comprar sus medicamentos sin ningún problemas, para que pudieran reconocer su generosidad, la cual Kaffie aplaudió.

No diré el nombre (porque así ella me lo pidió) de la actriz que debido a la falta de trabajo y dinero tuvo que recurrir a Paul Stanley para surtir una receta médica. Él sin pensarlo dos veces la ayudó. Me levanto y me pongo de pie para aplaudir tu acto, Paul", escribió Álex.