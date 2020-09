Tras operarse todo, Michelle de 'Enamorándonos' impacta al exhibirse de esta forma

View this post on Instagram

Aprendiu0301 a no juzgar a ninguna persona el diu0301a que mi abuela me explico que todos tenemos batallas internas ; que no tengo ninguu0301n poder de juzgar ni se especular respecto a la vida de nadie si no conozco su historia, si no se con que lucha diu0301a a diu0301a , si no me he puesto en sus zapatos ud83dudc60 y desde ahiu0301 me propuse u201c SI NO SOY CAPAZ DE SUMAR EN LA VIDA DE ALGUIEN NO RESTAR Y ALEJARMEu201d y creo es algo que todos deberiu0301amos comprender , porque seriu0301amos mejores seres humanos y no existiriu0301an tantos suicidios , tantas personas reprimidas en vicios, ni tantas personas envidiando ni hablando mal del prou0301jimo ud83eudd0d