Vanessa Guzmán deja sin aliento a todo Televisa con encantadoras fotos desde Acapulco: "Mujerón"

#TBT En Acapulco mientras grababa SOLTERO CON HIJAS... Gracias por la preferencia durante la emisiu00f3n de la novela en Mu00e9xico y ahora en los pau00edses en que se estu00e1 transmitiendo. Ademu00e1s agradecer a @tvynovelasmex por la nominaciu00f3n en la categoru00eda MEJOR ACTRIZ y no se pierdan este 31 de octubre, la premiaciu00f3n a travu00e9s de @canalestrellas #vanessaguzman #throwbackthursday #solteroconhijas #sch #tb #victoriarobles #bffbyvg #back