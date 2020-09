Hijo de María Celeste Arrarás sorprende a la prensa al hablar sin tapujos sobre su adopción

Estados Unidos.- Adrián Vadim, el hijo de María Celeste Arrarás, sorprendió a la prensa con su sencillez, pues sin ningún tapujo habló sobre si es adoptado, pues cabe mencionar que va iniciando su carrera como cantante.

Y es que recientemente, el joven presentó su nuevo sencillo Space, el cual es de su autoría, al basarse de una relación amorosa que tuvo, donde la chica le dijo que necesitaba espacio.

Para mí esto significa que si todas las personas del mundo pudieran amar un poquito más, este mundo podría ser mejor. Cuando yo llegué aquí de Rusia no sabía evidentemente que era adoptado, tenía solo un año”, informó.

Fue hasta los cinco años, cuando su madre le comentó de esa condición, sintiéndose agradecido por el gran gesto de la presentadora.

Desde los cinco hasta los veintiuno que tengo ahora, entendí que el amor es lo más poderoso del mundo. Conozco madres de sangre que son malísimas con sus hijos. Pero mi mamá por ejemplo, aunque no es de sangre, me ama como una madre de sangre… Ni puedo decirlo, porque me emociono mucho...”, añadió.