¿Se va de Televisa? A sus 61 años, Maribel Guardia anuncia su debut como youtuber

Estreno programa nuevo ud83eudd17 Estareu0301 lunes, mieu0301rcoles y viernes EN VIVO con un programa para la hora de comida. Voy a tratar temas de belleza, ejercicios, superaciou0301n personal y temas de vida .Nos la vamos a pasar increiu0301ble , no te lo pierdas ud83cudf08u2764ufe0fud83dudc8bsigan a @maribelguardialive y suscriu0301banse al canal de YouTube que lleva el mismo nombre Maribelguardialive.