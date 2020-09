Tras dejar Televisa y despido de 'Sale el Sol', Roberto Carlo ahora hará esto para sobrevivir

Ciudad de México.- Luego de meses de rumores, el conductor de Sale el Sol Roberto Carlo reveló que sí quedó fuera del matutino de Imagen TV luego de casi 4 años ahí.

Aunque su último día al aire será en unas semanas más, Roberto fue parte de un recorte de personal en la empresa, que recientemente con la salida de Michelle Ruvalcaba de De Primera Mano, anunció que vienen muchos cambios.

En una transmisión en vivo, su compañera en el matutino Ana María Alvarado, habló del despido del exactor de Televisa, quien estuvo en algunos capítulos de La Rosa de Guadalupe y Como dice el dicho y estuvo en varias telenovelas.

Ana María contó que el conductor le preguntó al productor Andrés Tovar y al no saber nada los dos de su posible despido, Tovar habló con los ejecutivos, quienes confirmaron la noticia.

La periodista de espectáculos aseguró que Roberto aprovechará para descansar, disfrutar a su pareja y tomarse un tiempo, pero que posteriormente podría unirse a Televisa, TV Azteca o cualquier empresa donde vea una oportunidad de trabajo.

Fue el mismo conductor quien habló de su podcast Muchacho Llorón a través de un video de Instagram y explicó:

Arranco ya con un proyecto que no les puedo decir que llevo preparando desde hace meses, ya saben que yo no me canso. Me deprimo pero me saco adelante siempre", dijo Carlo.