Tras lucir casual con atrevido 'outfit', Ana Bárbara enciende las redes y cautiva a sus fans

View this post on Instagram

Look del otro diu0301a! u2764ufe0f @tengotalentomuchotalento ud83dudc57 @forthestarsfashionhouse ud83dudc84 @carminaangel ud83dudc87ud83cudffbu200du2640ufe0f @makeoverbymario #TengoTalentoMuchoTalento ud83eudd20 @gladystamezmillinery