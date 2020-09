Tras superar el Covid-19, Sharis Cid disfruta de tierno momento con su nieta

View this post on Instagram

Vamos por una semana llena de bendiciones maravillosas una semana mu00e1gica llena de amor salud u00e9xito pero sobre todo ACTITUD POSITIVA ud83dude4fud83dude18ud83eudd17ud83eudd70ud83eudd70ud83eudd70ud83eudd1bud83cudffbud83eudd1bud83cudffbud83eudd1bud83cudffbud83eudd1bud83cudffbud83dudc95ud83dude07ud83dudc95