¿Adiós Televisa? Tras renunciar a 'Hoy', exintegrante de 'VLA' denuncia agresión: "chin... tu ma..."

Ciudad de México.- Mauricio Mancera, exconductor de Venga la Alegría que renunció al programa Hoy, recientemente denunció en sus redes sociales que fue agredido verbalmente dentro del estacionamiento de Televisa por está razón.

Mauricio grabó un video en el que señala que al llegar a grabar para Mí Querida Herencia una persona le comenzó a gritar insultos como "chin... tu mad..." por su forma tan peculiar de manejar.

Hoy les quiero compartir que en Televisa me mentaron la madre, me gritaron: 'Cab... no mam..., chin... a tu mad... ve más despacio', yo pensé que era el productor de Mi Querida Herencia", reveló Mancera.