Reina Isabel II, en crisis: Revelan que la pandemia afectó las finanzas de la Corona

Reino Unido.- El pueblo británico no ha sido el único que se encuentra sufriendo con la pandemia por Covid-19, pues la casa real ha revelado que también enfrentan una crisis económica lo que ha llevado a tomar medidas extremas a la Reina Isabel II.

Según el tesorero de la monarca, las finanzas personales de ellas tendrán pérdidas de alrededor de 19 millones de dólares, unos dos millones de libras, debido a que por el confinamiento debieron cerrar varios de los Castillos y Palacios que generaban ingresos constantes con el turismo.

Los gastos reales anuales anualmente ascienden a los 82 millones 400 mil libras, principalmente por la renovación de 10 años del Palacio de Buckingham, las cuales comenzaron hace tres años, sin embargo, aseguran que no buscaran subsanar esta pérdida con dinero público ya que no quieren afectar al Reino Unido que sigue sufriendo por la pandemia.

El tesorero, Michale Stevens, de igual manera informó que en tres años la casa real habrá perdido un total de 15 millones de libras, más otros 20 millones en los siguientes 7 años debido a las renovaciones que ya están en proceso en Buckingham, aclarando nuevamente que no piensan pedir más dinero a los contribuyentes, el pueblo.

No tenemos la intención de pedir financiamiento adicional, sino que trataremos de gestionar el impacto a través de nuestros propios esfuerzos. La casa real ya ha congelado los salarios de sus empleados, no realiza nuevas contrataciones y está buscando activamente recortar los gastos no esenciales", precisó una fuente de la casa real.