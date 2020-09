Tras veto de Televisa y vender salsas para sobrevivir, actor da inesperada noticia en 'Sale el Sol'

Ciudad de México.- El actor Bobby Larios apareció en el matutino de Imagen TV, Sale el Sol, para dar noticias sobre su faceta como empresario y su próximo regreso a la televisión.

Luego de que revelara que fue vetado de Televisa hace varios años por el escándalo que se desató cuando tuvo un romance con Niurka, entonces esposa del productor Juan Osorio, mientras grababan Velo de novia, ahora dio una inesperada noticia.

Bobby puso en pausa su carrera en la actuación luego de este escándalo, por lo que ahora disfruta su etapa como empresario en Miami, pues sacó al mercado unas salsas que llevan su nombre.

Pese a este reto laboral, aseguró que desde que llegó a Estados Unidos hace cinco años nunca ha dejado de trabajar.

Me tocó hacer una serie, con Amazon Prime en otra serie. Me salieron videoclips con diferentes artistas latinos".

Además, aclaró que el TikTok donde imita a su ex, Niurka, no lo hizo con intención de ofenderla y aseguró que "Gracias a Dios" la cubana no ha reaccionado.

Finalmente dio una inesperada noticia, al revelar que Televisa le habría levantado el veto y ya hasta tiene proyecto preparado en esa televisora.

En su momento cuando explotó esto yo lo dije. Mucha gente lo dijo, que Bobby Larios había sido vetado. Muchos periodistas lo sacaron. Yo creo que por temor a él no decían nada pero fue una realidad que fui vetado de Televisa, pero ya se quitó ese veto. Pude hablar con ejecutivos de Televisa porque tengo un proyecto con ellos que próximamente saldrá al aire".

