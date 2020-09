"Yo limpiaba casas antes": Hermana de Allison Lozz comparte increíble historia de vida

View this post on Instagram

Me siento un poco Vulnerable compartiendo mi antes y despueu0301s , pero mi orgullo y felicidad de verlo es mau0301s grande ud83dudc95 - Mary Kay es mucho mau0301s que cosmeu0301ticos , es una companu0303iu0301a que enriquece la vida de las mujeres , hace que veamos lo mejor en nosotras mismas y hace que con logros nos sintamos orgullosas de nosotras ud83dudc95 - Gracias a Que Mary Kay nunca se rindiou0301 , aunque le negaron un preu0301stamo en el banco por ser mujer , aunque utilizou0301 sus uu0301ltimos ahorros para empezar a hacer cremas en la cochera de su casa , aunque una agencia de carros reconocida no le quiso vender un carro si no volviu0301a con su esposo a la agencia , millones de mujeres al rededor de todo el mundo como yo experimentamos un cambio de vida ud83dudc95 - - Aveces pensamos que vivimos y estamos bien hasta que intentamos algo nuevo , ahiu0301 es donde uno se da cuenta de lo que se estaba perdiendo ud83dudc94 - Eres bienvenida en mi unidad Halcones ud83eudd85u2764ufe0f No hay nada que perder , al contrario hay mucho que ganar ud83dudc4fud83cudffb