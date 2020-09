Maribel Guardia, conductora de Televisa, impacta al exhibirse en expresivo vestido: "Muñequita"

Ciudad de México.- A sus 61 años, la conductora de Televisa y muy amiga de Andrea Legarreta, Maribel Guardia, deleitó las pupilas de sus fieles seguidores tras impacta al exhibirse en un expresivo vestido donde deja entrever sus muy firmes piernas, consecuencia de sus constantes entrenamientos con pesas.

Con sus muy inspiradoras palabras, Maribel ilumina el martes de todos sus fans en Instagram: "No te quedes parado el camino no viene hacia ti , y el sueño no corre para caer en tus brazos. Así es como los días son una búsqueda permanente, no voltees hacia atrás. Camina siempre adelante".

Te podría interesar: "Qué bárbara": Andrea Escalona habla de más y 'humilla' a José José en 'Hoy' frente a sus hijos

Tras deslumbrarse con su belleza, los fans de la conductora ocasional de Hoy dejaron su like en la publicación y después corrieron a dejarle palabras de halago y uno que otro piropo, en la sección de comentarios.

¡¡¡Uuuffff.!!! Cada día más buenísima. Guapura de mujer".

Bella señora".

Pero que re chula esta usted"

Lee también: Tras dejar TV Azteca por Televisa, actores humillan a Alatorre y exhiben penoso fracaso de 'Hechos'

Hay señora no quiero ser repetitivo pero usted es como un terremoto, le mueve el piso a cualquiera. Afrodita y Cleopatra no le llegan ni a los talones".

Siempre tan bella".

Fuente: Instagram @maribelguardia