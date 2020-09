Tras celebrar 40 años de carrera, Lucero revela si regresará a la telenovelas

Ciudad de México.- La cantante, Lucero, mediante una entrevista para el programa De Primera Mano, reveló si planea su regreso a las telenovelas, luego de su éxito con la repetición del melodrama Soy Tu Dueña.

En su mensaje menciona que de momento no hay planes sin embargo si le gustaría regresar, pues fue donde más desarrolló su carrera con importantes participaciones.

No vienen novelas, muchas gente me lo pregunta muchísimo, '¿Porqué no quieres hacer novelas? qué mala onda', pero sí quiero porque me apasiona tanto la atención, por lo que busco el proyecto correcto para hacerlo", dijo.