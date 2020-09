África Zavala comparte video inédito de los instantes antes de dar a luz

View this post on Instagram

#tbt del du00eda mu00e1s hermoso y transformador de nuestras vidas! Fueron 9 meses de los cuales 7 estuvimos en cuarentena, encerrados y solo saliendo a lo necesario. El miedo y la incertidumbre estuvo presente pero nunca nos dejamos vencer, mantuvimos la actitud positiva, nuestra energu00eda vital siempre arriba, unidos en el amor y armonu00eda, serenos, esperando a que llegara el momento y cuando llegu00f3, asu00ed fue nuestro estado de u00e1nimo... positivos, alegres, felices, enu00e9rgicos, para darle la bienvenida a nuestro bebu00e9, agradeciendo en cada momento. Ahu00ed tenu00eda 6 centu00edmetros de dilataciu00f3n y asu00ed estaba. Esta experiencia no solo ha sido la mu00e1s bella de mi vida sino tambiu00e9n ha hecho que te admire y te ame mucho mu00e1s @leonperazapro estuviste siempre para mi y es increu00edble la conexiu00f3n tan Grande que tenemos solo con la mirada sabias lo que yo necesitaba , sin duda esto nos uniu00f3n de una manera mu00e1gica . Ahora solo celebramos porque Dios, la Virgen y el universo nos concediu00f3 todo como se lo pedimos. Seguimos en casa, con nuestro angelito #leu00f3n sano y creciendo como dios manda. Les deseamos a todas las futuras mamu00e1s y los papu00e1s que estu00e1n en la dulce espera en este momento, que mantengan actitud positiva, con fe de que todo saldru00e1 bien, dios haru00e1 su buena obra. Sigan cuidu00e1ndose! Bendiciones! Gracias a todos los que fueron y han sido parte de este proceso ud83dude4f Mi maravillosa doctora @drajulie @almamadreoficial @bloomamexico @wadidoula @lactandomichelleklapp