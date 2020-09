Camilo 'rompe' redes al lanzar su nuevo sencillo con Ozuna, 'Despeinada'

View this post on Instagram

TRIBU u26faufe0fud83dudd25ud83euddf8u201dDESPEINADAu201d ya estu00e1 disponible en todas las plataformas! Ya casi sale el video! TE ADMIRO @ozuna , CELEBRO QUE TENGAS EL CORAZu00d3N QUE TIENES, Y UN TALENTO SIN Lu00cdMITES! Te quiero!! LA TRIIIIBUUUU!!