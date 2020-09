"Es difícil contar mi vida": Gloria Trevi da más detalles del lanzamiento de su bioserie

Ciudad de México.- La cantante, Gloria Trevi, mediante una entrevista para la conductora Galilea Montijo, reveló más detalles de los preparativos para su bioserie.

En su intervención aprovechó para hablar de la productora, la cual asegura que es una persona que la conoce desde hace tiempo, por lo que cree que todo puede salir a la perfección.

Aunque por otra parte, no quiso dar el nombre, al asegurar que todo se trata de una sorpresa, la cual dentro de muy poco será revelada.

Ella me conoce a mí desde que yo tenía 14 años y es tan bonito poder hablar con una persona que le constan algunas cosas e independientemente de… no sabes lo fuerte que es, contar mi vida es contar la vida de alguien que ha vivido 180 años. De repente la gente no me ve muy activa en las redes y es porque estoy trabajando", contó.