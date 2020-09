"No dejes que te digan como vestir": Carolina Miranda da fuerte mensaje a seguidoras

View this post on Instagram

ud83dudea8ESTE TEXTO ES CON MUCHO AMOR PARA LAS MUJERESud83dudea8 No dejes que NADIE te diga cu00f3mo deberu00edas de lucir,lo que hagas hazlo por y para ti,no porque alguien estu00e1 atru00e1s diciu00e9ndote el famoso u201cSI TAN SOLOu201d si tan solo fueras mu00e1s delgada,alta,linda,carismu00e1tica,si tan solo te vistieras mejor,si tan solo te esforzaru00e1s mu00e1s quizu00e1s lo lograru00edas ud83dudc94 no eres PROYECTO PERSONAL de absolutamente nadie,de amigos,de trabajo,de amores,parejas,relaciones,eres Tu00da PROPIO proyecto personal ud83dude4cu2728 y solo tu00fa decides que hacer con tu cuerpo,a mi me costu00f3 muchos au00f1os entenderlo,porque vivu00ed mu00e1s de la mitad de mi vida du00e1ndole gusto a la gente de cu00f3mo deberu00eda de verme,duru00e9 mucho tiempo pensando que no era suficiente u00f3 perfecta ud83eudd74ud83eudd26ud83cudffcu200du2640ufe0f si quieres lograrlo que sea por tus propias metas o decisiones,busca un aliado que te entienda y te guu00ede de la manera mu00e1s sana y con el mayor cariu00f1o posible de saber que es de tu cuerpo del que se estu00e1 hablando,yo tengo a @gustavomelofit y el sabe cuu00e1nto lo quiero no por nutrirme si no por entenderme. Au00fan me falta mucho,todavu00eda tengo celulitis en las piernas,si no voy al gym 3 du00edas se me caen las pompis y a partir de las 6 de la tarde se me infla el estu00f3mago ud83dude02ud83eudd19 pero es ASu00cd con amor y paciencia se logra todo,quita a las personas que se metan con tu aspecto personal y fu00edsico,porque si tu00fa no les das autorizaciu00f3n no tienen derecho a juzgarte,repito NO TE VUELVAS PROYECTO PERSONAL DE NADIE ud83dudc85ud83euddcfu200du2640ufe0fud83dudc96 u00c1MATE