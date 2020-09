Said P arma berrinche en vivo de 'Guerreros 2020' y se despide de Televisa: "Puros falsos"

Ciudad de México.- Las tensiones siguen al límite dentro de Televisa pues la noche del miércoles 2 de septiembre Said P no pudo soportarlo más y 'estalló' en vivo de Guerreros 2020 acusando a muchos de falsedad, renunciando al reality y despidiéndose del lugar.

Said al perder tuvo que ser mandado a duelo a muerte en contra de uno de los bancas, que en este caso fue Brandon que ayer al perder intensionalmente fue enviado a la banca, pero esto no le pareció para nada al cantante que rápidamente se quitó la camiseta y dijo que no lo haría que le dejaba el lugar al 'Wapayaso' y se retiró.

A partir del minuto 3 con 26 segundos.

Una vez que terminó el programa en la sección Magda lo Explica Todo se presentó para decir que no le parecían las decisiones que se estaban tomando en general pues no le parecía correcto el que enfrentaran contra tu mismo equipo pues ya eran "hermanos".

De igual manera mencionó que él respetaba si Dariana se quisiera ir con él pues ambos tenían un amor muy real no como otros "falsos" que andaban por ahí, a lo que no quiso dar nombres pese a que la productora de Hoy tanto.

A partir del minuto 7 con 15 segundos.

Fuente: YouTube @canal5