Talina Fernández revela la "ridícula" cantidad que le dio Televisa por 45 años de trabajo

Ciudad de México.- La reconocida periodista, Adela Micha, nuevamente inició con su programa de entrevistas a famosos, en su propio canal de YouTube.

En esta nueva ocasión, fue el turno de la conductora de televisión, Talina Fernández, asistir como invitada especial para contar algunos pasajes importantes en su vida.

La charla que sostuvieron Adela y Talina fue bastante amena, pues se contaron toda clase de anécdotas, incluso se habló de como fue que llegó al show matutino, de Imagen TV, Sale el Sol.

Lee también: Tras 'veto' de Televisa, despiden a conductor de 'Hoy' y lo reemplazan con exintegrante de 'VLA'

Pero, uno de los temas que despertó interés, fue sobre la polémica salida de Fernández de Televisa, pues luego de perder su exclusividad fue despedida. Ahora reveló cuánto dinero le dieron por 45 años de trabajo continuo.

Me quitaron la exclusividad, me pasaron a correr hace como 5 años, entonces, después de 45 años de trabajo diario, me liquidación fue de 1 millón de pesos", dijo Talina.