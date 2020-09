¡Tragedia en 'Hoy'! Tras dar positivo a Covid-19, Andrea Legarreta es internada por neumonía

Ciudad de México.- Esta tarde, la presentadora del programa Hoy, Andrea Legarreta, por medio de cuenta de Instagram compartió un video en el cual informó que se encuentra internada debido a una neumonía.

Cabe mencionar que apenas el pasado 31 de agosto, la también actriz durante un enlace en la emisión de su programa relató que ella y su familia se había contagiado de Covid-19, por lo que son síntomas de dicha enfermedad.

Al hablar mucho me llegó a sofocar mucho o si me río, o si subo escaleras.... Entonces estos signos generalmente son de neumonía y hoy acudí al hospital para que me hicieran una tomografía y resultó que tengo neumonía", dijo.