Tras llegar a 'VLA', exconductor de 'Hoy' regresa a Televisa y da dura noticia al borde del llanto

Lamentablemente el du00eda de ayer muriu00f3 la madre del querido Carlos Espejel, el se encontraba grabando con nosotros @40y20laserie y ahu00ed se enteru00f3, mi admiraciu00f3n y mi solidaridad para u00e9l y para su familia. Carlos querido, tu madre querida ya estu00e1 descansando en el cielo, recibe un gran abrazo, eres grande y muy profesional! Te quiero amigo y u00e1nimo!!!!