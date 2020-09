Vicente Fernández Jr. es acusado de "tocar" a la hija menor de edad de Karina Ortegón

Ciudad de México.- El periodista Gil Barrera mediante su cuenta de Twitter ha asegurado que el famoso cantante de regional mexicano, Vicente Fernández Jr., ha sido acusado por Karina Ortegón, su exesposa, que hubo "tocamiento" por parte de él hacia su hija menor de edad durante su matrimonio.

Según Barrera tienen una denuncia en su contra con ello y han sido enviadas notificaciones a su casa y en el Rancho Los Tres Potrillos, pero esto no ha inmutado ni en lo más mínimo al hijo de Vicente Fernández.

Estoy en condiciones de informar que #VicenteFernandezJr . es señalado ante las autoridades por presunto "tocamiento a una menor".La supuesta víctima es la hija de Kary Ortegón su ex,. La acusación surge luego de que ella y sus abogados no lograron acreditar contra él. 1/2

Poco después de que esto saliera a la luz el interprete se pronunció al respecto mostrándose muy tranquilo asegurando que Karina solo buscaba intimidarlo, tomando esto como una forma de extorsión a la que él no iba a caer y seguiría los consejos de sus abogados.

Saben que me conocen, saben quién soy, eso es una forma de extorsión. Qué malo que estén utilizando a una menor de edad. Me quiere presionar llevando medios y haciendo declaraciones puesto que me tiene una orden de restricción para no tocar el tema", expresó el cantante.