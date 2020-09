Instagram: Érika Zaba de OV7 disfruta de la playa junto a su bebé de 10 meses

View this post on Instagram

El nacimiento de un bebeu0301 es frecuentemente causa de alegriu0301as y la promesa de una nueva etapa en la familia. El mundo cambia y todo toma el color del nuevo integrante. Estamos preparados para acompanu0303ar a Emiliano en su crecimiento y a la exploraciou0301n del mundo ud83dude4fud83cudffbud83dudc99ud83cudf0eud83cudf1eud83cudf28 no me decidiu0301 por una foto , a ustedes cual les gustou0301 mau0301s ???? #10meses #babyemiliano #babydarling #familia