¿No le importaban sus hijas? Caitlyn Jenner salía en secreto y llevaba una doble vida

Estados Unidos.- Antes de pasar por la cirugía de cambio de género en 2015, Caitlyn Jenner era conocida como Bruce, una exatleta olímpica que sufría una batalla íntima de su persona, con respecto a su identidad.

Y es que, en esa época Caitlyn ya se vestía de mujer y hacía todo lo posible por familiarizarse con el estilo de vida que deseaba llevar. Sin embargo, también confiesa que debido a eso descuidó a sus hijas Kylie y Kendall.

Te podría interesar: Tras llegar a 'VLA', exconductor de 'Hoy' regresa a Televisa y da dura noticia al borde del llanto

A post shared by Caitlyn Jenner (@caitlynjenner) on Jun 11, 2020 at 12:17pm PDT

View this post on Instagram

A través del podcast Literally! de Ron Lowe es que dio a conocer un poco más sobre su vida privada antes de hacer la transición.

La necesidad de conocer más sobre ese mundo nuevo hizo que Jenner dejara de lado a sus pequeñas y desatendiera algunas de sus necesidades, lo que hace que se describa como un 'mal padre'.

Lee también: Golpe a TV Azteca: Tras despido de 'Hechos', conductor los traiciona y llegaría a Televisa

Durante esos cuatro años y medio, hice todo cuanto estuvo en mi mano para lidiar con ello. Sinceramente, pensaba que comenzaría mi transición antes incluso de cumplir los cuarenta años. Me vestía de mujer y salía en secreto, pero evidentemente nunca lo conté en mi círculo interno. Salía sola, conducía por la ciudad y jamás me descubrieron. Me volví muy buena en eso de llevar una doble vida. Pero al mismo tiempo me convertí en un mal padre".