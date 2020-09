Pleito en Televisa: Macky González confirma en Instagram que demandó a Brenda Zambrano

Ciudad de México.- En días pasados salió a la luz que Brenda Zambrano y Macky González habían tenido tremendo encontronazo en los camerinos de Televisa y que incluso, la polémica estrella de Acapulco Shore había golpeado a la velocista mexicana.

A través de una transmisión en vivo en Instagram, la capitana de las Cobras en Guerreros 2020 confirmó que había iniciado un proceso legal en contra de su excompañera de equipo.

También lee: Golpe a TV Azteca: Tras 24 años en 'Ventaneando', Chapoy reaparece al aire en Televisa

Macky asegura que no puede hablar ni dar detalles de este proceso, pues sus abogados y agencia ya se encuentran tomando cartas en este pleito.

Respecto a lo de Brenda, ya di una explicación... pero no voy a profundizar más, estos temas ya se verán de forma legal con la agencia con la que trabajo, yo no me voy a meter y ellos que se encarguen", dijo Macky.