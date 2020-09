¿Refuerzos de 'Exatlón'? Macky y Doris se reúnen e impactan con estas declaraciones

Ciudad de México.- La capitana de Cobras en Guerreros 2020, Macky González, ha impactado a sus millones de seguidores en Instagram con las declaraciones que realizó en su reunión en vivo con Doris del Moral Rosique, ¿acaso regresaran a Exatlón como refuerzos?

Como se sabe hace una semana comenzó Exatlón y ya habrá dos eliminados, por lo que traerán nuevos refuerzos y ante la reunión de estas dos exparticipantes del reality de TV Azteca se comenzó a rumorear sobre su posible regreso y en el equipo de los Héroes con Ernesto Cázares, cosa que le preguntaron mucho en el en vivo.

Sin embargo, tanto Doris como Macky ignoraron estos cuestionamientos y hablaron sobre una noche en la que llevaron a González a ligar que terminó muy mal, pero sobre todo impactaron cuando la participante de Televisa le pidió que enseñara su abdomen para que se viera como estaba mejorando con el ejercicio a lo que ella obedeció y mostró hasta demás.

Aaaaauuuu, bebé la chic..., esperate bajáte más", dijo Macky a gritos. "No pasa nada, no se ve nada hombre, era mi mano, no se veía mi chi...", replicó Doris entre risas.