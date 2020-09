Exesposa de 'El Potrillo' presume su coqueto 'secretito' y roba más de un suspiro

Estados Unidos.- Ximena Díaz, la guapa exesposa de 'El Potrillo', tiene completamente enamorados a los usuarios de Internet pues en redes sociales presumió sus métodos para permanecer completamente increíble aún con el paso de los años.

La ex de Alejandro Fernández recurrió a su perfil de Instagram para compartir un espectacular y muy coqueto video donde aparecer con su atuendo deportivo y así revelar su secretito.

Después de un mes de no hacer nada de ejercicio, hoy cumplo dos semanas de retomarlo (me costó mucho). Sé que hay días que no dan ganas de NADA, pero siempre hay que volver a empezar (sí, soy Rapunzel)”, destacó en el post.