Golpe a TV Azteca: Tras despido de 'Enamorándonos', Adrián Cué reaparece en famoso matutino

Ciudad de México.- El conductor Adrián Cué fue despedido de Enamorándonos en junio de manera sorpresiva y ahora confirma su nuevo trabajo tras salir de TV Azteca.

Luego de que compartiera por años con Carmen Muñoz en la polémica emisión, ambos fueron sacados de la conducción para darle el programa a Penélope Menchaca. Enamorándonos terminó siendo sacado del aire a finales de julio, presuntamente por la contingencia, sin embargo, se especula que el bajo rating habría sido la verdadera razón.

Tras su despido del Ajusco, se dijo que Adrián llegaría a Guerreros 2020 como conductor digital, ya que sostiene una amistad con la productora Magda Rodríguez, quien antes estaba produciendo Enamorándonos. Esto no logró concretarse.

Ahora, el conductor reveló muy contento en sus historias de Instagram que se presentaría en un matutino este lunes. Pero no es el programa Hoy o Venga la Alegría, sino Aquí Contigo, de El Heraldo TV.

Mañana estaré conduciendo en el programa matutino de El Heraldo 'Aquí Contigo', para que me acompañen. Va a estar padre, me invitaron a conducir a estar ahí con ellos. Para todos los que me dicen que me quieren ver en la TV, un día que echemos la chorcha. Ahí estaremos a las 9 am por el canal 10 de televisión abierta".