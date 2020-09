Alessandra Rosaldo cautiva Instagram al compartir fotografía de precumpleaños

Ciudad de México.- La famosa actriz y cantante, Alessandra Rosaldo, impresiona a fans de Instagram con su más reciente publicación, donde luce sorprendente sonrisa al estar a días de su cumpleaños.

Rosaldo, quien es esposa de Eugenio Derbez, cumplirá 49 años de edad el próximo 11 de septiembre, es por eso que la estrella escribió: "¡¡¡Empieza la semana de mi cumpleaños!!!!. Mucho que festejar y sobretodo, mucho que agradecer. It’s my birthday week, let the celebrations begin!!!"

En la instantánea se puede observar a Alessandra posando a carcajadas en una avenida, con vestido azul, lo que hace lucir a la cantante espectacular.

Sus seguidores no dudaron en dar me gusta, y algunos otros se detuvieron a comentar el precumpleaños de la queridísima actriz.

Wowwww"

Felicidades"

Feliz cumpleaños semana. Estamos muy celebrando pronto. te amo hasta la luna y de regreso"

Instagram @alexrosaldo