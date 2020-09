Fundador de Garibaldi recuerda con cariño a Xavier Ortiz tras su muerte

Ciudad de México.- Luego de que la muerte de Xavier Ortiz se revelara de manera repentina, muchos amigos y famosos han lamentado saber la tragedia por la que el artista pasó, pues se supo que en sus últimos días padeció de una terrible depresión.

En una reciente entrevista, el fundador de la agrupación, Garibaldi, el productor, Luis de Llano, recordó con mucho cariño al ahora fallecido cantante y actor

Lee también: Lalo Urbina, ganador de 'Survivor', reacciona a romance con Curvy y deja en shock a TV Azteca

De todos los Garibaldi, que eran muy simpáticos todos, Xavier era un tipazo, él era dentista ¿sabían? Entonces cada vez que me dolía algo, yo iba corriendo y 'Xavier ¿Qué me pongo aquí o que me pongo acá?'".