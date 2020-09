Sergio Mayer explota en vivo en 'VLA' y destroza a hermana de Xavier Ortiz por revelar cómo murió

Ciudad de México.- Sergio Mayer no dudó en externar su descontento en Venga la Alegría en contra de Olga Ortiz Ramírez, hermana del fallecido Xavier Ortiz, debido a que ella fue quien reveló que el exGaribaldi aparentemente se quitó la vida.

Aunque Mayer había intentado ocultar el motivo del deceso de su excompañero de agrupación musical, Ortiz reveló a través de su cuenta de Twitter que estaba "en shock" porque Xavier "se suicidó".

Lee también: En crisis económica por la falta de empleo, así fueron los últimos días de Xavier Ortiz

Tras difundirse esta información, el ahora político manifestó:

Me parece que fue muy lamentable, muy triste y desafortunado con falta de empatía, no encuentro palabras para expresar el tuit de su hermana para dar a conocer el deceso de su hermano. Me dolió mucho y me molestó mucho leerlo y verlo, porque creo que no tenía por qué aclararlo, mucho menos en redes, y menos de esa forma, y me pareció indolente, inhumano, la forma en que expresa y dice las cosas, pero bueno, es su hermana".