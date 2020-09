José Ron cautiva a fans de Instagram al mostrar sus tatuajes de la espalda

View this post on Instagram

Si!... la vida es dura, la vida puede llegar a ser cruel, la vida puede llegar a darte mil tropezones PERO ES BELLO VIVIRu2764ufe0f La vida se te escapa y se te va minuto a minuto. Y sea lo que sea por lo que estau0301s pasando, recuerda que nada es para siempre! u2728 Pon tu confianza en Dios! SI CREES, VERAu0301S LA GLORIA DE DIOS! Les dejo un abrazo virtual y que Dios los bendiga u2728ud83dude4fu2764ufe0f