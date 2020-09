Jorge Losa de 'Guerreros 2020' revela tener noviazgo con famosa 'Chica del Clima'

View this post on Instagram

Felicidades mi amor! Este du00eda tan maravilloso y especial para tu00ed, ya que la vida te sigue dando muchos au00f1os mu00e1s para disfrutar, para reu00edr, para sou00f1ar, para recibir millones mu00e1s de u00e9xitos porque tu los mereces, porque tu00fa vales lo incalculable. Todo el que me conoce sabe porque digo que todo junto a ti fuu00e9 mu00e1gico desde el du00eda 1! Y lo digo en todos los sentidos, por primera vez le tuve que pedir al universo para poder estar a tu lado u2728 Te amo! Y esto solo acaba de empezar, escribamos una hermosa e u267e historia u2764ufe0fud83cudf7eu2618ufe0fu2600ufe0fud83dude18 @maytecarranco . #love #happy #birthday #feliz #cumpleau00f1os #honey #ud83dudc30