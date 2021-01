Natanael Cano asegura que los reguetoneros "no son competencia" para él

Ciudad de México.- El joven cantante Natanael Cano sigue dando de qué hablar después de la sonada riña que mantuvo con Pepe Aguilar, y es que ahora declaró que los cantantes de reggaetón no son competencia para él.

El intérprete de los llamados “Corridos Tumbados” dio una entrevista al programa Suelta la Sopa, en donde fue cuestionado por sus recientes colaboraciones con los cantantes de música urbana, por lo que sin pensarlo contestó:

Los reguetoneros no son competencia para nosotros, es otro género, pero a mí me gusta también meterme en ese mundo, el trap, el reggaetón porque estoy morro y me encanta hacer lo que hago, lo que sea, hago lo que me da la gana como Bad Bunny”.